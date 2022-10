Reggio Calabria, domani la presentazione del concorso di poesia per la Shoah: tutte le info

30 Ottobre 2022 10:35

“Ricordare per non dimenticare mai”: lunedì la presentazione del concorso di poesia per la Shoah. Appuntamento il 31 ottobre alle ore 10.00 nella Sala dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio

Si terrà lunedì 31 ottobre alle ore 10.00 presso la Sala dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del concorso di poesia per la Shoah “Ricordare per non dimenticare mai” organizzato dall’Associazione l’Accademia internazionale per lo sviluppo della voce, ebraismo e Kabala della professoressa Miriam Jaskierowicz Arman, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria assessorato all’istruzione e cooperazione internazionale per i diritti umani, UPF Universal Peace Federation Italia, l’Associazione “Un ponte per Anna Frank.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti la professoressa e ambasciatrice di pace Miriam Jaskierowizc Arman e l’Assessora Lucia Anita Nucera.