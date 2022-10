Reggio Calabria, concerto del primo corno del Teatro Alla Scala di Milano Emanuele Urso

7 Ottobre 2022 17:56

A Reggio Calabria il primo corno del Teatro Alla Scala di Milano Emanuele Urso con la Senocrito Festival Orchestra: appuntamento il 9 ottobre al Teatro Umberto Zanotti Bianco

Continua la stagione concertistica dell’Accademia Senocrito con importanti titoli nel cartellone di ottobre, novembre e dicembre: prossima data domenica 9 ottobre presso il Teatro Umberto Zanotti Bianco di Reggio Calabria con un imperdibile concerto della Senocrito Festival Orchestra. L’evento fa parte del progetto “ReggioFest2022: Cultura Diffusa” del Comune di Reggio Calabria, beneficiario dei fondi del Ministero della Cultura-Direzione Generale Spettacolo, per la realizzazione di varie attività orientate ad incrementare e sviluppare un’offerta culturale valida sul territorio, attraverso progetti di attività di spettacolo dal vivo (in tutte le sue declinazioni: teatro, musica, danza, arti performative, lirica) da realizzarsi in zone della città diverse dal centro storico, e con una programmazione di eventi live.

Il concerto vedrà protagonista la Senocrito Festival Orchestra diretta dal M° Alfredo Stillo, giovane talento calabrese, e il primo corno del Teatro Alla Scala di Milano Emanuele Urso alle prese con un programma tratto dal repertorio classico. Una prima parte è dedicata al compositore austriaco Joseph Haydn, sinfonista per eccellenza ed estremamente prolifico, di cui quest’anno ricorrono i 290 anni dalla nascita, con l’esecuzione della celebre “Sinfonia degli addii”. Completerà il programma il Concerto per corno e orchestra n. 4 K 495 di Wolfgang Amadeus Mozart, l’ultima opera scritta dal compositore per questo strumento.

Alfredo Salvatore Stillo nato nel 1999, ha intrapreso sin da piccolo lo studio del pianoforte laureandosi (v.o.) con il massimo dei voti e la lode, presso il Conservatorio di Cosenza con il M° Rubino nel 2017 ed in Scienze della Musica e dello Spettacolo (Laurea Specialistica-Magistrale) presso l’Università degli Studi di Milano nell’Aprile 2020, relatore il Prof. C. Toscani. Ha conseguito la Laurea triennale in Direzione d’orchestra presso il Conservatorio G. Verdi di Milano dove sta frequentando il biennio sempre sotto la guida del M° Agiman. Ha anche conseguito il triennale per direttori d’orchestra presso l’Italian Conducting Academy di Milano (Accademia internazionale per direttori d’orchestra convenzionata con la BSRM di Londra), tenuto dal M° Serembe. In qualità di pianista ha vinto numerosi premi ed ottenuto prestigiose affermazioni.

Ha tenuto recital pianistici per le più importanti Associazioni ed Enti concertistici italiani. È stato ospite nel 2016 della Steinway & Sons presso la Fondazione Pini di Milano nell’ambito di Milano Piano City. Nello stesso anno ha eseguito il concerto per pf. e orchestra di Haydn con l’Orchestra “L. Vinci” diretta dal M° Russo mentre a soli 11 anni il Concerto per pf. ed orchestra Kv 414 di Mozart il 6 Maggio 2011. Nell’estate 2016 ha eseguito “San Francesco di Paola che cammina sulle onde” di F. Liszt davanti a ca. 4000 spettatori e andato in onda il 27 Marzo 2017 e il 28 Luglio 2019 su Rai 5, mentre il 3 Gennaio 2017 è stato ospite della trasmissione televisiva “In memoria di Giovanni Paolo II” andata in onda su Rai 1. In qualità di allievo effettivo ha frequentato dal 2013 al 2017 la Summer Piano Academy dell’Accademia Pianistica di Imola nelle classi dei Maestri Scala, Kravtchenko, Risaliti e Master class con i M° Bekhterev e Ferrati. Contemporaneamente agli studi di pianoforte ha intrapreso anche gli studi di composizione, e Direzione d’orchestra, per la quale ha iniziato a seguire a soli 12 anni i primi Corsi di Direzione tenuti dai Maestri Tenan, La Malfa, Mianiti, Boni.

Nell’estate 2014 ha frequentato il corso di direzione d’orchestra tenuto dal M° Mianiti presso il Sebino Summer Festival, partecipando a due concerti in cui ha diretto i Musici di Parma. Nel Luglio 2015 e 2016 ha frequentato in qualità di uditore il Corso per direttori d’orchestra alla “Riccardo Muti Italian Opera Academy” presso il Teatro Alighieri di Ravenna tenuto dal M° Riccardo Muti sulle Opere Falstaff e Traviata. Nel 2018 ha frequentato il corso annuale presso l’Accademia dei Musici di Parma, sempre per direttori d’orchestra, tenuto dal M° Agiman, dirigendo due concerti. Mentre nel Settembre 2019 la Masterslass “Obiettivo Orchestra” sulla Musica Contemporanea tenuta dal M° Renzetti presso la Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo. Nel Dicembre 2018 ha diretto il concerto di chiusura del Paola Festival al Teatro Odeon con un programma tutto dedicato all’opera italiana Ha diretto l’Orchestra Ellipsis di Sassari, nell’Aprile 2019, in un concerto barocco interamente dedicato a J. S. Bach con la presenza di affermati solisti: il flautista Nova, il violinista Puggioni, il cembalista Nurchis Ha inaugurato nel Settembre 2019 la 45° Stagione dell’Ente Concerti Oristano dirigendo l’Orchestra da camera ECO con un programma interamente romantico.

Ha diretto l’Ensemble Accademico dell’Unimi (Università degli Studi di Milano) in occcasione della Notte Europea dei Ricercatori 2020. Nell’estate scorsa ha diretto l’Orchestra del Mediterraneo San Francesco di Paola da lui fondata nella produzione sinfonica “I Suoni dell’Arte”, sinfonica-corale “Le perle di Ola Gjeilo” e lirico-sinfonica “Opera sotto le stelle”. È stato M° collaboratore del Teatro Sociale di Como – Aslico per l’Otello del Progetto 200.com che ha inaugurato il Festival Città di Como nel 2018 mentre per la Stagione 2018/2019 è stato M° collaboratore per le produzioni di Cavalleria Rusticana e Falstaff per il circuito Opera Lombardia nei teatri di Como, Bergamo, Pavia, Brescia e Cremona. Ha tenuto relazioni in diversi Convegni di studi Musicologici.

Nel Novembre scorso ha diretto l’Orchestra “O. Stillo” nel concerto n° 1 di Chopin eseguito dal pianista Stefano Malferrari presso la Cattedrale di Crotone organizzato dall’Associazione Acam Beethoven e il 2 Dicembre ha diretto presso il Teatro Rendano di Cosenza il “Barbiere di Siviglia” all’interno della Stagione “Torniamo all’opera” che lo ha visto protagonista sempre nel mese di Dicembre di 2 concerti: corale-sinfonico il 23 con l’Orchestra del Mediterraneo S. Francesco di Paola e il Coro Polifonico Aura Artis e il 30 nel Gran galà di fine anno con l’Orchestra del Mediterraneo S. Francesco di Paola e tra gli ospiti il celebre baritono Vincenzo Nizzardo mentre nell’Aprile 2022 ha diretto presso il Teatro Traiano di Civitavecchia per il circuito Opera Etruria il Don Pasquale di Donizetti. È Direttore Artistico e principale dell’Orchestra del Mediterraneo San Francesco di Paola. Dall’a.a 2019/2020 ha ricevuto l’incarico di co-Direttore dell’Ensemble Accademico dell’Università degli Studi di Milano.

Nato a Conversano nel 1990, Emanuele Giovanni Urso ha studiato corno francese al Conservatorio “N. Rota” –di Monopoli nella classe del M° Musio diplomandosi con il massimo dei voti nel 2009. Nel 2014 ha conseguito con il massimo dei voti il Diploma di Master in corno francese al Conservatorio “B. Maderna “ sotto la guida del M° Benucci. Si perfeziona in seguito presso la prestigiosa Buchmann – Mehta School of Music di Tel Aviv con il M° Abadi e nel 2019 ai Corsi di alto perfezionamento della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole O.N.L.U.S.

Alla sua formazione hanno contribuito negli anni anche grandi professionisti del suo strumento quali: Dale Clevenger, Sarah Willis, Stefan de Leval Jezierski, Stefan Dohr, Hermann Baumann, Will Sanders, William VerMulen, Radovan Vlatkovic, David Bonet, Giovanni Hoffer, Luca Benucci, Jonathan Williams, Frank Lloyd, R. Miele, U. Favaro, Roger Bobo, Frøydis Ree Wekre, Markus Maskuniitty, André Cazalet, Elies Moncholì Cervero, Giuliano Sommerhalder, Daniel Perantoni, Johannes Hinterholzer, David Cooper, Rodolfo Epelde. Sono molteplici le sue presenze in Orchestre da Primo corno quali: Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Mahler Chamber Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, BBC Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Israel Philharmonic Orchestra, Israel Symphony Orchestra and Opera House di Tel Aviv, Suzhou Symphony Orchestra, Jerusalem Baroque Orchestra, Israel Chamber Orchestra, Academy Orchestra della Jugend Gustav Mahler Orchestra, Jalisco Philharmonic Orchestra, Maggio Musicale Fiorentino, Girona Orchestra, Haydn Orchestra di Bolzano e Trento, LaFil Orchestra, Leonora Orchestra, Orchestra Municipale Teatro Verdi di Salerno, Orchestra fondazione lirico sinfonica Teatro Petruzzelli di Bari, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra ICO Tito Schipa di Lecce, Orchestra nazionale dei Conservatori d’Italia, Orchestra Internazionale d’Italia, Orchestra del Teatro “Carlo Felice” di Genova, Orchestra “B. Maderna ” di Cesena, Orchestra del Teatro Lirico sperimentale belli di Spoleto, Orchestra J-futura di Trento, Ensemble “05”, Orchestra Ico Tito Schipa di Lecce, Orchester der Tiroler Festspiele Erl.

Vincitore di una lunga lista di premi da solista e concorsi nazionali e internazionali in formazioni cameristiche, è stato protagonista da solista in concerti e festival quali: il Ravenna Festival, Ravello Festival, Stagione Concertistica Petruzzelli ad Altamura (Ba), ItalianBrassWeek. Nonostante la giovane età, parte della sua attività è dedita, inoltre, con passione all’insegnamento: ha tenuto Masterclass in Prassi Orchestrale e Repertorio Solistico a San Paolo (Brasile) e a Lima (Perú), ed è Segretario artistico e Tutor Preparatore Fiati e Ottoni per Orchestracademy e l’Apulian Youth Symphony Orchestra dal 2018. È stato Primo corno solista del Teatro Petruzzelli di Bari dal 2016 fino al 2019. Nel gennaio 2021 vince il concorso da Primo Corno Solista al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino sotto la guida del M’ Z. Mehta e dall’08 febbraio 2022 è Primo Corno Solista al Teatro alla Scala di Milano sotto la guida del M’ R. Chailly.