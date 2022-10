Reggio Calabria, al centro culturale “Helios” gli psicologi Amparo Estavan ed Antonio Selles

11 Ottobre 2022 21:57

L’ingresso per le attività con i maestri di iniziazione reale è libero. Il programma degli eventi

Il Centro Culturale “Helios” ACSD è presente a Reggio Calabria dal 1986. Nel corso degli anni ha svolto un’intensa attività culturale dando vita a manifestazioni e corsi di meditazione, medicina naturale, filosofia esoterica, cosmobiologia, arti marziali, ecologia e cucina vegetariana ed ora è pronto per una serie di nuovi incontri all’insegna del benessere e della conoscenza. Il centro culturale Helios ospiterà, dal 12 al 16 ottobre 2022, Amparo Estavan ed Antonio Selles. L’ingresso per le attività con i maestri di iniziazione reale è libero. Gli incontri si terranno presso la sede del centro sita in via Mercalli, 63 a Reggio Calabria (vicino lo stadio Granillo).

AMPARO ESTEVAN MUÑOZ: Psicologa -Terapeuta gestalt -Docente in Formazione di terapisti -Conduttrice di gruppi terapeutici e di crescita personale. Insegnante di yoga e meditazione. Ha tenuto corsi e conferenze sullo sviluppo umano. Ha coordinato scuole, lavori di gruppo e fornito formazione per la gestione dei gruppi nella RedGFU

ANTONIO SELLÉS MARTÍNEZ: Psicologo Clinico -Terapeuta gestalt -Docente in Formazione di terapisti -Driver di gruppi terapeutici e di crescita personale. Insegnante di yoga e meditazione. Facilitatore in corsi di formazione per insegnanti di yoga. Ha tenuto corsi e conferenze su sviluppo umano, vita sana, spiritualità laica, yoga e meditazione. E ha coordinato scuole, lavori di gruppo e corsi di formazione per la gestione dei gruppi nella RedGFU.