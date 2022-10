Reggio Calabria: la Camera di Commercio celebra i 160 anni, gli eventi | INTERVISTA

18 Ottobre 2022 11:20

Il Presidente Antonino Tramontana ha presentato il programma degli eventi celebrativi dei 160 anni della Camera di commercio di Reggio Calabria

Questa mattina, presso la sede camerale di Via Campanella a Reggio Calabria, il Presidente Antonino Tramontana ha presentato il programma degli eventi celebrativi dei 160 anni della Camera di commercio della città dello Stretto. Storie, personaggi e prodotti identitari del territorio metropolitano – su tutti il Bergamotto di Reggio Calabria, protagonista della Manifestazione Bergarè – saranno al centro delle iniziative che si svolgeranno in vista di questa ricorrenza.

Il 21 ottobre si terrà un evento celebrativo con “ospite” d’onore il Bergamotto di Reggio Calabria. Nella mattinata un talk show in piena regola con personalità importanti ed alla presenza degli chef di ristoranti stellati calabresi. Nel tardo pomeriggio, presso la tensostruttura allestita nella Via Marina bassa all’altezza della Stazione Lido, cinque chef di ristoranti stellati calabresi prepareranno piatti unici a base di bergamotto. Nella giornata del 23 ottobre, in cui ricorre l’anniversario dei 160 anni, anche l’intitolazione della Via antistante la sede camerale al primo Presidente Salvatore Rognetta.

Il presidente Tramontana ha sottolineato: “Bergarè, è questo il nome scelto per il primo degli eventi celebrativi dei 160 anni dall’istituzione della Camera di commercio che vuole continuare ad incidere nel tessuto socio-economico metropolitano, con un nuovo spirito propositivo e con un coinvolgimento diverso di tutti gli attori protagonisti del territorio”.