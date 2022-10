Reggio Calabria, una cittadina indignata: “ogni mattina porto il bambino facendo lo slalom tra le cacche di cane”

12 Ottobre 2022 11:15

Reggio Calabria, la segnalazione di una cittadina indignata

Una cittadina di Reggio Calabria ha inviato una segnalazione a StrettoWeb per evidenziare un problema che vive quotidianamente andando ad accompagnare il figlio a scuola.

La cittadina indignata afferma: “Buongiorno sono una cittadina schifata e indignata, abito in via San Giuseppe la strada laterale alla chiesa della Chiesa del Soccorso. Tutte le mattine porto il bambino alla scuola Corrado Alvaro percorrendo il tratto a piedi. Purtroppo ogni mattina si rischia di vomitare perché ogni metro quadrato è ricoperto di escrementi di cane, bisogna camminare con gli occhi giù per non rischiare di calpestare, io non riesco a capire come non si fa ad essere così incivili in questa città, quanto ci vorrebbe una volta portato fuori il cane a raccogliere gli escrementi invece di lasciarli per la strada addirittura davanti alla chiesa e alla scuola è davvero inpercorribile il tratto ci vorrebbero veramente delle telecamere per immortalare l’inciviltà dei cittadini, io sono veramente indignata non riesco a capire la difficoltà che sia nel nel portarsi dietro una palettina con una bustina per raccogliere il tutto. Questa situazione mi ha portato veramente ad odiare anche i cani, addirittura il genitore di un bambino ha dovuto ricoprire gli escrementi davanti al cancello della scuola con un fazzoletto. E’ davvero una situazione insostenibile perché non non è solo il fatto che non si riesce a camminare tranquillamente ma ci sono anche mosche a non finire e la mattina da li passano tantissimi i genitori che accompagnano i figli a scuola a piedi”.