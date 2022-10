Reggio Calabria, ora le buche si segnalano con i… fornetti: per una fossa più “calda” | FOTO

25 Ottobre 2022 19:06

La fantasiosa segnalazione, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, è presente in via Margherita Hack, nei pressi dell’Università di Architettura

Consuma troppo, di questi tempi. Con le bollette alle stelle, via ai fornetti, che è meglio utilizzare per segnalare le buche. Tutto vero. Città a caso? Reggio Calabria. L’ultima frontiera delle segnalazioni è questa: un fornetto da cucina, utile a riscaldare il cibo. Ne abbiamo viste di ogni, negli anni, in quanto a oggetti adattati a segnaletica buche, ma questa ci mancava davvero. Potrebbe essere uno slogan pubblicitario: “segnala la fossa con il forno, per una buca più calda”…

La fantasiosa segnalazione, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, è presente in via Margherita Hack, nei pressi dell’Università di Architettura.