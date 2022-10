Reggio Calabria, voragine in via Caserma Borrace: pericolo notturno, ma nessuno interviene | FOTO

4 Ottobre 2022 19:17

Voragine aperta nel manto stradale in via Caserma Borrace: pericolo per il transito di pedoni e mezzi. Nonostante le diverse segnalazioni, nessun intervento da parte del Comune

Una voragine aperta nel manto stradale, diverse segnalazioni, nessun intervento. Gli ingredienti perfetti di tante segnalazioni che, purtroppo, StrettoWeb si ritrova giornalmente a condividere. Un lettore ha segnalato alla nostra redazione la presenza di una buca di grandi dimensioni sita in via Caserma Borrace che costituisce un grave pericolo per il transito di mezzi e pedoni sia nelle ore diurne che, soprattutto, in quelle notturne.

Il nostro lettore, indignato per la situazione ormai insostenibile, afferma: “la presente per segnalare che nonostante le ripetute telefonate e mail effettuate ai vari uffici comunali da parte degli abitanti della zona, tuttavia da parecchie settimane e dopo un’intervento dei tecnici della Castore per riparare una copiosa perdita alla rete idrica, è presente in prossimità di una curva, una pericolosa voragine, tra l’altro male segnalata soprattutto nelle ore notturne, che crea innumerevoli disagi per chi transita lungo la Via Caserma Borrace all’altezza del civico 17/e. Quanto tempo ci vorrà per vedere l’intervento di qualcuno?“.