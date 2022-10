17 Ottobre 2022 13:32

Reggio Calabria, strada bloccata dai rifiuti questa mattina

Questa mattina la strada del Rione Marconi a Reggio Calabria, è stata bloccata per diverse ore da vere e proprie barricate di rifiuti. La strada è stata recintata dai sacchi di spazzatura che hanno creato parecchi disagi in tutto il quartiere. Purtroppo il problema dell’emergenza rifiuti a Reggio Calabria è sempre più grave e in molte zone della città i rifiuti non vengono raccolti per settimane intere rendendo l’aria irrespirabile fuori dai portoni.