20 Ottobre 2022 11:39

Reggio Calabria: l’episodio è accaduto questa notte intorno alle 4:30

Ennesimo episodio di auto in fiamme nella notte a Reggio Calabria. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti, ha preso fuoco questa notte intorno alle ore 4:30 sul Viale Laboccetta. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme ed evitare che si propagassero alle vetture parcheggiate vicine.