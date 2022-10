Reggio Calabria, Atam: “decaduto l’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici”

4 Ottobre 2022 10:54

La ditta dei trasporti di Reggio Calabria ricorda agli utenti che “si può viaggiare sui bus, come su traghetti e treni, senza l’obbligo di indossare la mascherina”

Dallo scorso sabato 1° ottobre non è più obbligatorio indossare le mascherine sui mezzi di trasporto, lo ha ricordo questa mattina anche Atam ai propri utenti: “con l’arrivo di ottobre, decade l’obbligo di indossare la mascherina sui nostri mezzi pubblici. Da sabato 1° ottobre infatti si può viaggiare sui nostri bus, come su traghetti e treni, senza l’obbligo di indossare la mascherina”.

La misura per il contenimento dei contagi Covid-19 era stata prorogata prima dell’estate, ma oltre ad ospedali ed RSA solo i mezzi di trasporto pubblico erano rimasti ad avere l’obbligo. “Ricordiamo che su tutti i veicoli di trasporto pubblico di ATAM la capacità è del 100 per cento e possono essere utilizzati tutti i posti a sedere. Possono inoltre essere utilizzate tutte le porte per la discesa e la salita nei mezzi”, conclude la nota dell’azienda dei trasporti reggina.

Il vincolo di indossare dispositivi di protezione delle vie aeree resta invece in vigore nelle strutture sanitarie anche per tutto il mese di ottobre. È quanto stabilito dall’ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza nei giorni scorsi.