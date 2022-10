Un po’ di Reggio a San Siro: serata storica per gli arbitri Cosso e Massara, insieme al Meazza

26 Ottobre 2022 22:09

Soddisfazione per Reggio Calabria: un pezzo della città dello Stretto torna in uno degli stadi più prestigiosi e affascinanti del mondo

Una serata storica, che sicuramente ricorderanno per sempre. E’ quella di Francesco Cosso e Gaetano Massara, arbitri reggini nuovamente insieme per una gara di Serie A. Non in un teatro qualunque, però, bensì alla scala del calcio, San Siro. I due, infatti, sono stati designati per Inter-Sampdoria di sabato alle ore 20.45. Cosso sarà quarto ufficiale, Massara invece uno dei due assistenti. Soddisfazione per Reggio Calabria: un pezzo della città dello Stretto torna in uno degli stadi più prestigiosi e affascinanti del mondo.