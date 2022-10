Reggio Calabria, problemi di viabilità in via comunale San Lorenzello. L’appello: “a rischio l’incolumità dei cittadini”

4 Ottobre 2022 14:53

Un cittadino indignato sottolinea la situazione della strada di collegamento tra San Sperato e Cataforio: dopo le recenti piogge si sono verificati problemi alla viabilità e conseguenti pericoli per la sicurezza dei cittadini

Vite umane, sicurezza, degna viabilità. Tre aspetti ricollegabili a un unico problema. Un cittadino indignato, Giuseppe Scopelliti, segnala alla redazione di StrettoWeb la situazione presente, dopo le piogge delle scorse settimane, presso la strada di collegamento tra San Sperato e Cataforio direzione Cardeto, in particolare nel tratto di via Comunale San Lorenzello. Segnalazione già sottoposta telefonicamente, attraverso diversi tentativi, all’attenzione del Comune di Reggio Calabria, ma rimasta inascoltata.

Di seguito riportiamo quanto segnalato dal nostro lettore: “decido oggi, con la presente, di mettere a confronto tutte le realtà che (in teoria) sono obbligate per legge a intervenire a tutela della collettività, nello spirito di collaborazione che P.A – Amministrazioni locali e cittadini sono obbligate a intraprendere di fronte a problemi abbastanza importanti. Si tratta di vite umane, si tratta di sicurezza in primis e una degna viabilità in secundis. Le periferie sono da sempre, nella nota storia cittadina di Reggio Calabria, con l’abolizione delle circoscrizioni, un problema importante, proprio per questo io da cittadino mi sento in dovere di fare questa segnalazione perché capisco bene che non posso pretendere che tra le miriadi di problemi in cui versa la nostra città vi sia una costante presenza, ma un costante ascolto e tempestivo intervento su problematiche importanti sì.

Da circa tre settimane, a causa della pioggia importante caduta nelle scorse settimane, la strada di collegamento tra San Sperato e Cataforio direzione Cardeto versa in condizioni a dir poco assurde, soprattutto nella zona identificata come via Comunale San Lorenzello, precisamente nel tratto 50 metri dopo (PUNTO 1) e 20 metri prima (PUNTO 2) il civico N°50, zone delineate nella mappa allegata con i punti rispettivamente 1 e 2.

Nel punto 1, in piena curva, si trova un accesso secondario verso la montagna a lato della strada (non so se privato o pubblico, però problematico): da questo accesso, puntualmente ogni volta che piove, l’acqua mista a detriti argillosi scorre incestuosa a valle non vi è nè una raccolta acque nè alcun tipo di provvedimento utile ad arginare il problema. Questo scorrere ha fatto si che in quella zona si sia creato un vero e proprio dosso, ormai quasi cementificato per le caratteristiche argillose del fango che scorreva doppiamente pericoloso, sia quando era fresco quindi scivoloso (le macchine avevano difficoltà in piena curva non oso immaginare un ciclomotore) sia adesso che si è solidificato creando proprio un problema alla viabilità ripeto, nel mezzo di una curva abbastanza stretta.

Nel punto 2, a bordo strada sono stati lasciati detriti di importante rilievo e grandezza, trattasi di frane crollate durante la pioggia di qualche settimana, da chi ha eseguito i lavori di ripristino della corretta viabilità. Capisco l’emergenza nel liberare la strada, ma non capisco la negligenza nel lasciarle lì i detriti da tre settimane, riducendo la carreggiata, per giunta in un pezzo buio della stessa nel quale, la notte, rappresentano un serio problema.

Il problema, carissimi, è che andiamo incontro alla stagione delle piogge, andiamo incontro a disagi importanti se non vengono presi provvedimenti seri al fine di tutelare la salute delle persone e la degna viabilità che ogni cittadino di uno stato civile e di diritto deve per sua natura ricevere.

Da cittadino che crede nelle istituzioni faccio appello a voi affinché si possa attivamente intervenire alla risoluzione di queste problematiche in maniera definitiva e non transitoria. Intendo dire, non attraverso inutili sopralluoghi di tecnici giusto per far vedere “messaggio ricevuto”, ma con ausili operativi per almeno iniziare ad operare per migliorare il bene comune, quella famosa “cosa pubblica” a cui tanti si appellano ma pochi ci credono. Ovviamente questa segnalazione arriva dopo numerose richieste di intervento telefonico al comune di Reggio Calabria rimaste totalmente inevase“.