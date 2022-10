Reggio Calabria: cerimonia inaugurale per i ragazzi degli Istituto “Moscato”

14 Ottobre 2022 20:48

Reggio Calabria: cerimonia inaugurale dell’anno scolastico 2022/2023 per i ragazzi degli Istituto Comprensivo “Giuseppe Moscato”

Si è conclusa nella giornata del 14 ottobre 2022, alle ore 12:00 presso la sala municipale di Gallina la cerimonia inaugurale dell’anno scolastico 2022/2023 per i ragazzi degli Istituto Comprensivo “Giuseppe Moscato” per gli alunni dei plessi della scuola dell’infanzia, della scuola primaria “Giuseppe Moscato” e della scuola secondaria di primo grado “Vincenzo Asprea”. Dopo un momento di preghiera celebrato da Don Domenico Morabito gli studenti hanno condiviso un momento di aggregazione e sorrisi, suggellato da un “ giuramento dell’amicizia” preceduto dal pixel dell’accoglienza premesse necessarie per garantire un sereno avvio tra i discenti. È stata, inoltre, l’occasione ideale per la consegna da parte del dott. MARCO GOSO, direttore dell’International House – British School di Reggio Calabria (IHBS), dei certificati relativi agli esami Cambridge STARTERS e MOVERS.

Nutrita la partecipazione delle famiglie per l’avvio del percorso formativo sia in ottica culturale che relazionale a testimonianza di una comunità educante attiva e propositiva. Intervenuti a dar lustro alla giornata l’assessore all’istruzione e edilizia scolastica Prof.ssa Anita Lucia Nucera, i consiglieri comunali Demetrio Marino e Guido Rulli Il Dirigente scolastico ing. Antonino Giuseppe Ubaldini rivolgendosi agli alunni ed alunne ha augurato rappresentare un nuovo inizio per chi si approccia per la prima volta al percorso e un proseguo di novità e ricchezze conoscitive per chi ha già iniziato negli anni addietro.