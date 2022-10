27 Ottobre 2022 15:35

Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro il 59° Congresso AICA sul tema “Cybersecurity, Protezione dei dati personali e transizione digitale”

Oggi e domani si svolge il 59° Congresso AICA sul tema “Cybersecurity, Protezione dei dati personali e transizione digitale: opportunità e rischi. Prospettive e strategie per l’interesse nazionale” presso la Sala “F. Perri” di Palazzo Alvaro Reggio Calabria.

Al Presidente Renato Marafioti vanno le congratulazioni da parte del Consigliere Comunale Mario Cardia ospite della 59ª edizione del Congresso Aica: “Renato Marafioti, laureato in Giurisprudenza specializzato in materia di diritto penale, vanta una lunga esperienza nell’ambito della formazione professionale ICT. Si occupa di formazione delle discipline informatiche sin dal 1995. Oltre ad essere Presidente dell’ Aica (Associazione Italiana per l’informatica ed il calcolo automatico), la prima volta di un reggino ai vertici continua Cardia, motivo di orgoglio per la nostra città’, e’ Fondatore e Presidente dell’Associazione Culturale Format di Reggio Calabria, ente di formazione professionale che da venticinque anni diffonde e promuove la cultura generale, l’alfabetizzazione informatica, lo sviluppo e la certificazione delle competenze finalizzate all’orientamento al lavoro”.

“Negli anni questa associazione è divenuta un punto di riferimento nel campo della formazione professionale continua e superiore, rivolgendosi a chiunque desideri acquisire le conoscenze e le competenze professionali necessarie per affrontare e crescere nel mondo del lavoro, sia pubblico sia privato, progettando, organizzando ed erogando corsi di formazione professionale di livello base, avanzato o specialistico. Esperto di Cyber Security, negli anni è stato promotore e organizzatore di eventi a carattere internazionale come il Safer Internet Day, giornata mondiale per la sicurezza online, istituita e promossa dalla Comunità Europea e organizzata negli ultimi anni dalla Sezione Territoriale AICA Calabria. Da Consigliere Comunale lo ringrazio per l’ impegno pubblico che ha assunto con la passione, l’ entusiasmo e l’ umiltà che lo contraddistinguono ormai da quasi un quarto di secolo nel settore della formazione professionale e dello sviluppo delle competenze digitali” conclude il Consigliere Comunale Cardia.