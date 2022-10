Reggio Calabria, domenica 30 ottobre il concerto “Donne in… canto”

29 Ottobre 2022 14:34

Il Calàbbria Teatro Festival si chiuderà con il concerto spettacolo “Donne in …canto” con Antonella Morea (voce) e Vittorio Cataldi (al pianoforte)

Ultimi due appuntamenti con il Calàbbria Teatro Festival edizione 9+1, evento dell’Associazione Culturale “Khoreia 2000” direzione artistica Rosy Parrotta, direzione organizzativa, Angela Micieli, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Castrovillari, del Parco Nazionale del Pollino e della municipalizzata Gas Pollino, in corso di svolgimento a Castrovillari. Si parte domenica 30 al mattino con appuntamento alle 10,30 al Teatro Vittoria per “Castrovillari nel tempo”, una visita nel centro storico medievale “la civita” alla riscoperta di storia, monumenti e curiosità sulla città del Pollino.

Coevento del Parco Nazionale del Pollino. Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria con la guida Gaetano Sangineti (Info e prenotazioni al 3495346434). Il Calàbbria Teatro Festival si chiuderà con il concerto spettacolo “Donne in …canto” con Antonella Morea (voce) e Vittorio Cataldi (al pianoforte).

Un viaggio tra canzoni e testi teatrali che Antonella Morea dedica al pubblico interpretando i suoi successi, volendo fare un omaggio agli autori e ai registi che l’hanno vista protagonista. Da Viviani a De Simone, da Eduardo a Manlio Santanelli, da Ruccello a Pazzaglia fino a Nino D’Angelo e Eduardo De Crescenzo. Lo spettacolo è un recital teatrale, un manifesto del nostro teatro di tradizione e contemporaneo, ed un sincero omaggio di Antonella al suo pubblico che da oltre 40 anni la segue con affettuosa stima.

Antonella Morea, attrice, cantante e regista teatrale italiana. Nipote del celebre cantante napoletano Renato Carosone, ha esordito in teatro con Tupeapo nel 1976, a fianco di Franco Acampora, Maria Di Maio e Gennarino Palumbo. Lungo è stato il suo sodalizio con il maestro Roberto De Simone, di cui si ricorda la memorabile interpretazione della lavandaia ne La Gatta Cenerentola. Da Aldo a Carlo Giuffrè, da Mico Galdieri a Giuseppe Patroni Griffi, da Mario Scarpetta a Luca Filippo, da Manlio Santanelli, Fortunato Calvino a Vincenzo Salemme, alcuni tra i registi che l’hanno diretta. Nel 2021 recita nella commedia di Maurizio De Giovanni, per la regia di Alessandro Gassman, Il Silenzio Grande. Ha lavorato in fiction di successo come Capri trasmessa su Rai1 e la Squadra. Tra le numerose interpretazioni cinematografiche, la più recente in E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.