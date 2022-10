Reggina, scuola calcio e settore giovanile: comincia la nuova stagione

10 Ottobre 2022 21:44

La Reggina, in una nota, annuncia l’inizio del nuovo corso del settore giovanile e della scuola calcio

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. E la Reggina ha iniziato a coltivare i propri sogni. Venerdì 7 ottobre allo stadio Oreste Granillo, il Settore Giovanile amaranto in tutte le sue componenti (atleti, genitori, allenatori, preparatori, dirigenti, collaboratori, medici e fisioterapisti), dalla Primavera ai primi calci, passando per le selezioni femminili, oramai sempre più numerose, ha incontrato i vertici della dirigenza amaranto per sancire ufficialmente l’inizio del nuovo corso“. Così in una nota la Reggina, che annuncia l’inizio del nuovo corso del settore giovanile e della scuola calcio.

“All’evento, fortemente voluto dalla società, hanno preso parte il Direttore Sportivo, Massimo Taibi, il Direttore Generale dell’Area Tecnica, Gabriele Martino, e il Presidente, Marcello Cardona. Entusiasti della grande partecipazione, hanno speso parole di incoraggiamento e attenzione per tutti i giovani della famiglia amaranto, dispensando consigli e indicando la giusta strada da intraprendere. Perché al di sopra di ogni altra cosa, c’è la formazione dell’uomo, con il suo carattere, i suoi valori e la sua marcata identità. I sognatori di oggi, i professionisti del domani”.