Reggina, Inzaghi: “comincio a stufarmi degli episodi arbitrali, ma dobbiamo svegliarci” | VIDEO

22 Ottobre 2022 17:16

L’analisi post Reggina-Perugia del tecnico amaranto Filippo Inzaghi, direttamente dalla sala stampa dello stadio Granillo

“Abbiamo perso come a Modena e Parma tirando 30 volte. Portiamoci a casa personalità e gioco, su 27 tiri non si possono fare solo due gol. I tifosi hanno capito e ci hanno applaudito. Non possiamo prendere gol simili ma io sto cominciando a stufarmi anche degli episodi arbitrali. Non mi piace fare la vittima, ma c’era fallo su Pierozzi e mezzo rigore su Fabbian. A Modena gol annullato a Di Chiara, ma poi lo danno al Genoa. Con questo arbitro siamo sfortunati, però gli episodi iniziano a contarsi. Ci hanno un po’ innervosito, dobbiamo alzare le antenne, ma ce lo dobbiamo aspettare, non vogliamo accampare scuse”. Cosi al termine di Reggina-Perugia, direttamente dalla sala stampa del Granillo, il tecnico amaranto Pippo Inzaghi.

“Noi troppo sicuri? No, non siamo entrati molli, altrimenti perdiamo 0-3, ma c’è stata la reazione. Avevo paura dei loro cross, ma non ne ho visto neanche uno da parte loro. Dobbiamo svegliarci, non si possono prendere gol così. I subentrati sono entrati bene come sempre. Fino a una domenica fa eravamo la miglior difesa, quindi dobbiamo avere fiducia e io per questo conosco solo la parola lavoro. Andiamo avanti sulle cose buone. Ovviamente ci dispiace per il risultato e anche per i miei calciatori, che a fine partita non si capacitavano. Ho messo Crisetig per avere due mediani e per provare a sfondare centralmente. Le occasioni non sono frutto della frenesia, abbiamo fatto 30 tiri. Hernani ha fatto buone partite, non gioca da un anno, abbiamo deciso di dargli fiducia. Per caratteristiche può giocare solo da mezz’ala, ha messo Menez davanti alla porta, alla lunga ci darà soddisfazioni”.