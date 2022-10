22 Ottobre 2022 16:37

Le parole dell’attaccante amaranto Gori, autore del gol dell’1-3, al termine di Reggina-Perugia

“Gli episodi non sono andati come volevamo, la partita si doveva aprire subito. Se si mette in questa maniera… Ci siamo svegliati troppo tardi, anche se siamo riusciti a segnare due gol dallo 0-3. Dobbiamo metterci in testa di lavorare come stiamo facendo. A caldo non ci diciamo mai niente, perché è giusto valutare la partita lunedì”. Così, al termine di Reggina-Perugia, l’attaccante amaranto Gori, autore del gol dell’1-3 momentaneo.