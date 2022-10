Reggina-Perugia, il racconto del match: la FOTOGALLERY completa di StrettoWeb

22 Ottobre 2022 18:49

Il racconto di Reggina-Perugia attraverso la FOTOGALLERY di StrettoWeb a cura di Salvatore Dato

Mettiamola così: chi l’ha vista da neutrale, quindi senza tifare per l’una o per l’altra squadra, tutto sommato si è divertito. 5 gol, tante occasioni, errori difensivi horror per gli amaranto e applausi a scena aperta per il portiere degli umbri. Questo è Reggina-Perugia, che finisce 2-3. Primi gol subiti al Granillo e prima sconfitta stagionale per gli uomini di Inzaghi. Malissimo Cionek, che permette a Melchiorri di fare doppietta; bravissimo il portiere ospite Gori, che prende quasi tutto; tardiva la reazione locale, quantomeno in termini di occasioni da concretizzare, che arriva nel finale con l’altro Gori, l’attaccante amaranto, con Cicerelli e con Canotto che serve Fabbian per 2-3.

Rimane, tuttavia, la bella giornata primaverile, i quasi 9 mila del Granillo e gli applausi finali dei tifosi, che hanno apprezzato la reazione incitando la squadra nel finale. Tutto questo è stato racchiuso nella FOTOGALLERY di StrettoWeb a cura di Salvatore Dato. A corredo dell’articolo tutte le immagini.