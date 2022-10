Reggina-Perugia, il dato definitivo degli spettatori presenti al Granillo

22 Ottobre 2022 14:52

Il dato definitivo degli spettatori presenti allo stadio Granillo questo pomeriggio per la sfida tra Reggina e Perugia

Non i numeri del derby, ma il colpo d’occhio è comunque di quelli interessanti. Oggi al Granillo, per Reggina-Perugia, gli spettatori presenti sono in totale 8.974 , inclusi ovviamente gli oltre 4 mila abbonati. 52 gli ospiti. Era prevedibile che i numeri non potessero essere quelli avuti con Palermo e Cosenza, sia per l’orario della sfida che per l’avversario, il quale, seppur importante, da queste parti non richiama di certo lo stesso numero di tifosi che animano le grandi sfide, anche per la sua attuale posizione di classifica.