Reggina-Perugia, i convocati di Inzaghi: ancora fuori Santander, ma non è il solo

21 Ottobre 2022 18:48

La lista completa dei convocati del tecnico amaranto Pippo Inzaghi per Reggina-Perugia di domani

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico amaranto Pippo Inzaghi per il match di domani (ore 14) tra Reggina e Perugia. Sempre fuori Santander, che non recupera dopo essere già stato out a Parma. Ancora assenti anche Agostinelli e Dutu, oltre al solito Galabinov. Si aggiunge alla lista anche Lombardi. C’è ancora Obi così come Gagliolo. Tutto ok il resto. Di seguito la lista.

Portieri: Aglietti, Colombi, Ravaglia.

Difensori: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi.

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Majer, Obi.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Ricci, Rivas.

Indisponibili: Agostinelli, Dutu, Galabinov, Lombardi, Santander.