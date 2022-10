Reggina-Perugia, Castori: “segnati due gol in 10, vinto con sofferenza in un campo difficilissimo” | VIDEO

22 Ottobre 2022 16:33

Le parole del tecnico degli umbri Fabrizio Castori, direttamente dalla sala stampa dello stadio Granillo, al termine di Reggina-Perugia

“E’ stata una settimana in cui si è fatta chiarezza, il mio ritorno ha portato a delle scosse telluriche, ma la squadra ha vinto oggi in un campo difficilissimo. Non è stata una settimana tranquilla, ma era un modo per testare anche i giocatori, è giusto in certi casi che l’allenatore entri a gamba testa. La Reggina è una squadra di qualità, ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, bloccandogli le corsie laterali. Due gol li abbiamo fatti in 10, giocando in inferiorità numerica per 35 minuti. Abbiamo vinto con sofferenza e questo è importante”. Così, al termine di Reggina-Perugia, il tecnico degli umbri Fabrizio Castori.

“Mi piace parlare della mia squadra, anche se penso che la difesa della Reggina sia stata un po’ troppo aperta e noi abbiamo approfittato di questo. Ci voleva una vittoria così, se avessimo perso sarebbe stata dura. Ora la classifica è meno dura”.