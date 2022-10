Perugia shock, Baldini si dimette dopo la sconfitta. E sabato c’è la Reggina

16 Ottobre 2022 20:38

Baldini era arrivato da qualche settimana, ma va già via. Situazione delicata e sabato c’è la Reggina al Granillo

Situazione delicatissima in casa del prossimo avversario della Reggina, il Perugia, anche oggi sconfitto in casa dal Sudtirol. E a fine gara, l’annuncio shock di mister Baldini, che in conferenza stampa comunica le dimissioni.

“Per rispetto per me stesso la mia avventura è finita. Ognuno pensa per se stesso, c’è molta superficialità e molte cose che non mi piacciono. Non voglio mettere in difficoltà il Perugia, non sono in grado di aiutarlo”, ha detto. “Questa è una squadra – ha aggiunto – di bravissimi ragazzi, ma prevalgono gli egoismi. Purtroppo ho sbagliato scelta”. E ora resta da capire se sarà richiamato Castori, ancora sotto contratto dopo l’esonero, o verrà chiamato un nuovo tecnico. Nel frattempo gli umbri sabato saranno di scena al Granillo, in casa di una Reggina proveniente dalla sconfitta di Parma.