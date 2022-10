Reggina, operato il capitano della Primavera Emanuele Foti: i tempi di recupero

26 Ottobre 2022 11:39

“Si comunica che in data di ieri il capitano della primavera Emanuele Foti è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dal dott. Roberto Simonetta e dalla sua equipe composta dai dottori M. Palco e R.Caminiti presso la casa di cura Caminiti, in presenza del medico sociale dott. Favasuli. I tempi di recupero per l’attività agonistica sono stimati in 6-8 mesi“.

Così, in una nota stampa ufficiale, la Reggina, che comunica l’esito dell’intervento al capitano della Primavera Emanuele Foti, il quale ha subito un grave infortunio che lo ha costretto a sottoporsi ad operazione. Rientrerà probabilmente la prossima estate, sguardo quindi ormai volto alla prossima stagione.