Reggina, ecco chi si rivede: Obi torna finalmente in gruppo. E ora Inzaghi si diverte

11 Ottobre 2022 22:32

Joel Obi è tornato. Completamente recuperato, si è aggregato al gruppo in questa settimana, come annunciato alla vigilia del derby dal mister

Uno dei primi acquisti della Reggina. Ma non ha mai visto il campo. Joel Obi si è fermato quasi subito dopo il suo arrivo a Reggio Calabria. Stop lungo, abbastanza, ma non è stato fatto rimpiangere. Tra la rivelazione Fabbian, la garanzia Majer, Liotti, Hernani, Lombardi. Un reparto pienissimo e ricco di alternative. E ora Inzaghi si diverte. Sì, si diverte perché Joel Obi è tornato. Completamente recuperato, si è aggregato al gruppo in questa settimana, come annunciato alla vigilia del derby dal mister.

Obi è un centrocampista completo, una mezz’ala che all’occorrenza può anche giocare in mezzo (come Majer o Hernani). Al suo arrivo era considerato uno dei titolari indiscussi del centrocampo di Inzaghi, ma adesso dovrà faticare, oltre che ristabilirsi appieno. Dopo aver recuperato totalmente la condizione, infatti, si dovrà fare spazio nella ragnatela di centrocampisti. L’abbondanza, però, è sempre un bene.