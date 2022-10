La reggina Giusy Versace lascia il Parlamento: “resta qui una parte del mio cuore”

13 Ottobre 2022 17:12

Il saluto ma anche una promessa: “continuerò ad impegnarmi per portare avanti un prezioso lavoro già avviato a sostegno dei giovani, dei disabili, delle donne e dello sport”

E’ termina ufficialmente ieri la XVIII legislatura, ai saluti anche la reggina Giusy Versace. Il deputato, ex Forza Italia, non ha trovato la riconferma alle ultime elezioni dando sostegno al terzo polo. L’esperienza in Parlamento è comunque stata utile, lo afferma tramite un post pubblicato sui social: “servire il mio Paese alla Camera dei deputati è stato per me un immenso onore! Non credevo possibile riuscire a fare le cose che ho fatto, imparare le cose che ho imparato e persino esprimere il mio voto per eleggere il Presidente della Repubblica! Lasciare la firma su provvedimenti importanti, affrontare la pandemia e contribuire, pur stando all’opposizione, alla promulgazione di leggi a tutela delle persone a cui ho prestato la mia voce!”.

“Lascio qui, a Montecitorio un parte del mio cuore – prosegue Versace – e da domani comincia per me una nuova importante pagina della mia vita al Senato della Repubblica! Con lo stesso impegno e senso di responsabilità continuerò ad impegnarmi per portare avanti un prezioso lavoro già avviato a sostegno dei giovani, dei disabili, delle donne e dello sport! Grata per questa grande opportunità e per la fiducia che mi è stata data”.