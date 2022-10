La Reggina tra la gente: Giraudo e Colombi incontrano gli alunni dell’Istituto “Carducci-Da Feltre”

17 Ottobre 2022 18:11

In una nota, la Reggina racconta con entusiasmo la giornata odierna, dove i calciatori Giraudo e Colombi hanno presenziato all’inaugurazione dell’anno scolastico all’Istituto “Carducci-V.Da Feltre

“Un entusiasmo incontenibile, un incontro all’insegna dei valori più autentici. Nella mattinata odierna, i calciatori della Reggina Simone Colombi e Federico Giraudo hanno fatto visita agli alunni dell’Istituto “Carducci-V.Da Feltre”, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico. I calciatori amaranto sono stati accolti in una piazza Unicef gremita, portando il loro saluto alle oltre mille persone presenti tra autorità, dirigenti scolastici, istruttori, bambini e ragazzi. L’evento si è concluso tra autografi e foto-ricordo. Un’altra occasione per rimarcare quanto la Reggina voglia essere presente tra i reggini e supportare le realtà del territorio, nella piena consapevolezza che il futuro passa soprattutto dai più giovani”.

