Reggina, dolcezza Obi: il papà torna in campo e la figlia piange di felicità | VIDEO

30 Ottobre 2022 12:13

Dopo il recupero dall’infortunio, ieri è arrivato l’esordio con la Reggina per Obi, nel finale del match di Cagliari. E la figlia, guardando il papà in tv, non è riuscita a trattenere l’emozione

Tutta la dolcezza in pochissimi secondi. Tutto l’amore di una bambina verso il proprio papà. Protagonista è la famiglia Obi. Joel, centrocampista della Reggina arrivato in riva allo Stretto questa estate, a causa di un infortunio non ha mai visto il campo. Dopo il recupero, ieri è arrivato l’esordio in amaranto, nel finale del match di Cagliari. E la piccola non è riuscita a trattenere l’emozione, rivedendo il papà in campo.

A catturare quei pochi, e bellissimi, attimi, è stata la dolce metà del giocatore, Anita Sala, che ha inquadrato la figlia del calciatore proprio mentre lui sta facendo il suo ingresso in campo. La bambina guarda la tv, vede il papà e scoppia a piangere, di felicità. Il video, poi, è stato ripostato dallo stesso Obi sulle proprie Instagram Stories. Eccolo di seguito.