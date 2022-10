Reggina, ricordi De Lillo? L’ex GM amaranto entra in Fratelli d’Italia

29 Ottobre 2022 13:39

Fabio De Lillo torna in politica. L’ex Assessore all’Ambiente del Comune di Roma, ai tempi di Alemanno Sindaco, aderisce infatti a Fratelli d’Italia, il partito del neo premier Giorgia Meloni. A Reggio Calabria, De Lillo è ricordato per aver svolto il ruolo di General Manager della Reggina con la vecchia proprietà Gallo, prima di essere incaricato quale Amministratore per il passaggio di consegne a Saladini nella turbolenta estate amaranto.

Ad annunciare l’adesione di De Lillo a Fratelli d’Italia è stato Massimo Milani, coordinatore romano del partito, in conferenza stampa, insieme a Fabio Rampelli: “grande gioia e soddisfazione. Ritorno a casa e penso che la tendenza sia questa, tornare tutti insieme. Riformare un nuovo Popolo delle libertà all’interno di Fratelli d’Italia”.