Reggina-Cosenza, gara a rischio ordine pubblico: le disposizioni dell’ONMS

4 Ottobre 2022 16:27

Il derby potrebbe essere “caratterizzato da elevati profili di rischio”

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si è espresso sull’incontro di calcio del campionato di Serie B Reggina-Cosenza, in programma sabato 8 ottobre 2022 (ore 16.15) allo stadio Oreste Granillo. Il derby tra le due compagini calabresi potrebbe essere “caratterizzato da elevati profili di rischio”, secondo quanto si legge nella determinata pubblicata tramite il portale ufficiale dell’ente. Per tale motivo, fra le tre misure imposte, c’è quella dell’obbligo della “tessera del tifoso” per i sostenitori che vogliono accedere al settore ospiti.

Si suggerisce quindi l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: