Nuovo boom di biglietti venduti per Reggina-Cosenza: “il Granillo sarà una bolgia”

5 Ottobre 2022 21:17

La società amaranto ha comunicato il dato aggiornato a questa sera

Cresce ancora il numero di tagliandi staccati per Reggina-Cosenza. Il popolo amaranto ha dato una grande risposta ai botteghini per il secondo giorno consecutivo: la società amaranto, infatti, comunica che è stato superato il dato di 5.000 biglietti venuti. Mancano ancora diversi giorni al match, ci sarà tempo fino al giorno stesso del derby per poter acquistare il tagliando. Ma a questo punto, se si dovesse proseguire a questi ritmi, visti anche i circa 4.000 abbonati, si supererà già da domani il muro dei 10.000 e si andrà spediti verso l’obiettivo dei 15.000.

Insomma, lo stadio Oreste Granillo si prepara ad accogliere il derby in una vera e propria bolgia. Gli ultras stanno anche preparando una spettacolare coreografia ed hanno diffuso oggi le indicazioni da rispettare per i tifosi che riempiranno la Curva Sud, ad un passo dal sold out.

Reggina-Cosenza: le modalità per acquistare i biglietti

I titoli di accesso alla gara Reggina-Cosenza, in programma sabato 8 ottobre 2022 (ore 16.15) saranno acquistabili presso il gabbiotto all’ingresso del Centro Sportivo Sant’Agata, nei seguenti orari:

martedì 4 ottobre | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

mercoledì 5 ottobre | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

giovedì 6 ottobre | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

venerdì 7 ottobre | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

sabato 8 ottobre | dalle ore 10:00 alle ore 16:15.

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il biglietto presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Per quanto concerne la prevendita per il settore ospiti, seguiranno comunicazioni a breve. I residenti nella provincia di Cosenza non potranno acquistare il titolo d’accesso nei settori dedicati ai tifosi amaranto.

Di seguito il dettaglio sui prezzi: