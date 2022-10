Reggina, Inzaghi cambia? Per ora no, ma c’è una previsione sull’attacco. La probabile formazione contro il Cosenza

7 Ottobre 2022 19:37

I convocati del tecnico Pippo Inzaghi e la probabile formazione amaranto in vista di Reggina-Cosenza di domani

Per ora no, o comunque non molto. Ma in futuro chissà. La Reggina viaggia, e anche abbastanza bene, per cui non necessitano grandi modifiche o rivoluzioni in formazione. Inzaghi lo sa e lo ha detto anche oggi in conferenza: “nel nostro arco abbiamo tante frecce, che verranno valutate di partita in partita a seconda di tante situazioni. Arriveremo anche al momento in cui si giocherà con due punte, ma al momento l’attuale sistema ci ha dato gioie tante e non vogliamo creare troppa confusione”. Dunque, il tecnico amaranto ha ammesso che potrà arrivare il momento in cui utilizzare Santander e Gori insieme o magari uno dei due insieme a Menez. Ad oggi, però, questo 4-3-3 garantisce abbastanza equilibri e garanzie.

E neanche domani ci saranno rivoluzioni. Inzaghi ha detto di avere diversi dubbi, ma probabilmente non cambierà molto o forse nulla. C’è sempre Hernani a scalpitare, ma in questo attuale centrocampo si fa fatica a capire chi lasciar fuori: un Majer garanzia, un Crisetig tra i pochi nel suo ruolo o un Fabbian sorpresa, freschezza e bomber? La notte porterà consiglio. In difesa e in attacco, invece, non dovrebbe cambiare nulla, con Rivas a riprendersi il posto sulla sinistra al posto di Cicerelli.

Di seguito la lista completa dei convocati del mister e in basso la grafica con la probabile formazione.