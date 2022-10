Reggina-Cosenza, ecco le info per il settore ospiti: prezzi e modalità, tutto sulla prevendita

6 Ottobre 2022 13:22

Sono arrivate le informazioni anche per quanto riguarda il settore ospiti del Granillo in occasione di Reggina-Cosenza di sabato (fischio d’inizio alle ore 16:15). Dopo tutti i dettagli sulla prevendita di casa, con – al momento – circa 10 mila presenze tra abbonamenti e nuovi tagliandi, il club amaranto ha informato anche in merito alla prevendita ospite, che “è attiva dalla giornata odierna, giovedì 6 ottobre, e sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso allo stadio entro le ore 19:00 di venerdì 7 ottobre. Il tagliando in questione potrà essere acquistato sul portale Vivaticket, al prezzo di 15,00 euro (esclusi diritti prevendita) e presso i punti vendita autorizzati”, si legge nella nota.

La società amaranto precisa ancora: “la vendita dei tagliandi per il settore ospiti, così come stabilito dalle autorità competenti, è riservata esclusivamente ai possessori della Fidelity Card del Cosenza Calcio ed ai residenti nella Provincia di Cosenza, i quali non potranno acquistare il tagliando di accesso negli altri settori dello stadio”. Quindi, tessera del tifoso obbligatoria e residenza a Cosenza. Chi non possiede questi requisiti non potrà essere presente al Granillo. Tale scelta, senza dubbio, limita il numero degli ultras rossoblu a Reggio Calabria, ma ci sarà comunque da attendersi anche una buona cornice di pubblico dal fronte cosentino, per quella che a prescindere da tutto sarà comunque una festa dello sport calabrese. Con la curiosità, in casa amaranto, anche sulla annunciata coreografia dei tifosi di casa.