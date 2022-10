Reggina-Cosenza, Pierozzi: “non mi aspettavo questa partenza, ma abbiamo una bella squadra”

8 Ottobre 2022 18:45

Pierozzi, autore del 3-0 in Reggina-Cosenza, parla al termine della vittoria amaranto al Granillo

“Sono convinto che il mister sarà più contento per il gol salvato che per quello segnato. A me piace attaccare, essere presente in sovrapposizione e poi le occasioni arrivano. La presenza dei due terzini sempre alti fa la differenza. Ringrazio Di Chiara per la palla, non si vede spesso un’azione che si chiude da terzino a terzino. Quando schiacciamo gli avversari i terzini sono liberi ed è giusto che attacchino”. Così Pierozzi, autore del 3-0, dopo Reggina-Cosenza.

“Sinceramente non me lo sarei aspettato, ma nonostante la partenza in ritardo ci sono dei giocatori troppo importanti per non sapere di avere una bella squadra. Siamo realisti e ora pensiamo già a Parma. Non mi aspettavo di arrivare così presto ad essere diffidato, ma ho preso dei gialli evitabili. Gioco comunque serenamente. Oggi speravo di non prenderlo perché non voglio saltare partita”.