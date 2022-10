Reggina-Cosenza: anche Masella e Don Zampaglione esultano con gli amaranto | FOTO

8 Ottobre 2022 19:38

Il racconto di una giovane tifosa che fa parte della comunità parrocchiale

Pomeriggio di festa anche per i giovani di Masella, piccola comunità della provincia. Accompagnati dal parroco don Giovanni Zampaglione, hanno assistito anche loro alla splendida vittoria della Reggina nel derby contro il Cosenza. Un momento di gioia per il prete, super tifoso amaranto, e per i propri fedeli accorsi con lui allo stadio Oreste Granillo dopo aver riempito ben due pullmini. Di seguito il racconto di Claudia Pugliese:

“Un sabato allo stadio nel giorno del derby Reggina-Cosenza, per il gruppo giovani della parrocchia dei Santi Cosma e Damiano di Masella. I giovani, guidati dal neo parroco don Giovanni Zampaglione, hanno vissuto un pomeriggio all’insegna del tifo per loro squadra del cuore, gli Amaranto, perché anche lo sport educa, unisce e aiuta a fare comunione”.