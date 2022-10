Reggina, è (ancora) qui la festa: il Granillo fa la “ola”, squadra e città sognano | FOTO

8 Ottobre 2022 18:47

“Ola” dopo il 3-0 e festa finale: tutte le immagini del Granillo dopo il tris della Reggina al Cosenza

Non è uno stadio, ma una discoteca. Ormai al Granillo si fa solo festa. Anche oggi accademia. La Reggina stritola il Cosenza così come aveva fatto con le precedenti “vittime” al Granillo e torna a comandare in vetta insieme al Bari. Rivas, Menez, Pierozzi, tre magie e apoteosi allo stadio, che si lascia anche andare ad una “ola” dai vecchi ricordi dopo il 3-0. Al termine della sfida, soliti sorrisi e solito entusiasmo. Reggio Calabria continua a sognare. A corredo dell’articolo tutte le immagini della “ola” e della festa finale.