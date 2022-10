Reggina-Cosenza: Don Zampaglione trascina Masella al Granillo

5 Ottobre 2022 13:09

Il noto sacerdote ha utilizzato la frase “Iamu figghioli” per caricare l’ambiente amaranto

“Iamu figghioli”: anche Don Giovanni Zampaglione carica l’ambiente in vista dell’incontro Reggina-Cosenza di sabato prossimo allo stadio Oreste Granillo e annuncia che anche da Masella, dove è nuovo parroco, “partiranno due pullman direzione stadio pieni di giovani”. Anche il noto sacerdote utilizza quindi frasi iconiche in dialetto reggino, come fatto dall’ex attaccante amaranto Nicola Amoruso.

“Sarà una giornata di festa per un derby che bisogna vincere, ci sarà un ottimo colpo d’occhio! – scrive ancora Zampaglione – Speriamo di essere in 15 mila, tutti insieme per continuare a vincere e continuare a sognare. Mi auguro di vedere una Reggina con gli occhi della tigre affamata e un tifo capace di sostenerla fino a oltre il 90simo. Forza Reggina!”.