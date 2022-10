Reggina, Di Chiara: “ci divertiamo per giornate come questa”

8 Ottobre 2022 19:04

Le parole di Gianluca Di Chiara al termine di Reggina-Cosenza

“Divertirsi è questo, giornate come queste. Avevamo 15 mila persone, in un derby importante in cui siamo riusciti a dire la nostra. Almeno oggi è una grande giornata, poi ci riposiamo e pensiamo subito a Parma. La serenità e la fiducia, oltre al risultato, si unisce alla bella amalgama che ha creato il mister. Il mio cross un po’ casuale, ma fa piacere, sono contento per Pierozzi”. Le parole di Gianluca Di Chiara al termine di Reggina-Cosenza.

“I margini di crescita li vedo durante la settimana. Il mister martella e non ce n’è uno che va più piano degli altri. Se tutti e 26 non molliamo, e non dobbiamo mollare, ci possiamo togliere grandi soddisfazioni. Io uno dei leader? Non sento il peso, è normale dare una mano a qualcuno più giovane. Creare questa sintonia rende il gruppo importante”.