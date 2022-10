Reggina-Cosenza, è un Granillo colorato di Calabria: il dato definitivo degli spettatori presenti

8 Ottobre 2022 17:05

Il club dello Stretto ha comunicato il numero ufficiale degli spettatori presenti per Reggina-Cosenza di questo pomeriggio al Granillo

Un Granillo colorato di… Calabria. Oltre 15 mila spettatori, questo pomeriggio, all’interno dello stadio amaranto per il derby tra Reggina e Cosenza. Una giornata di festa, di sport, di spettacolo in campo e sugli spalti. La tifoseria di casa ha risposto ovviamente presente, dall’alto del grande entusiasmo che si respira da questa estate, con la nuova proprietà, l’arrivo di mister Inzaghi e gli splendidi risultati ottenuti finora, con il primo posto. Dall’altro lato, nel settore ospiti, i 458 da Cosenza: non pienone, per via delle limitazioni, ma comunque un buon numero per una squadra che – così come quella di Colombi e compagni – anche dal canto suo si trova in una posizione non prospettata alla vigilia.

Il numero definitivo e preciso comunicato dal club dello Stretto è di 15.417 spettatori totali, inclusi quindi gli oltre 4 mila abbonati, gli accrediti e i tifosi ospiti. E’ già record stagionale, con il superamento delle presenze (oltre 13 mila, ma con 800 rosanero circa) di Reggina-Palermo. A un passo il numero di Reggina-Catanzaro (quasi 16 mila) e di Reggina-Bari (oltre 16 mila) della stagione in C culminata con la promozione. Presenze non lontanissime e che, continuando così, potranno essere raggiunte.