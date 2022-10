Reggina-Cosenza, sold out la Curva Sud: “il muro amaranto c’è”

6 Ottobre 2022 20:29

Il dato aggiornato sui biglietti venduti fornito dalla società in vista del match di sabato

“Il muro amaranto c’è!”. Non c’è dubbio ormai, sabato per Reggina-Cosenza allo stadio Oreste Granillo ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Dopo il boom di tagliandi acquistati nelle prime 48 ore, anche oggi c’è stata una nuova impennata: la Curva Sud sold è andata out, al momento gli spettatori previsti sono 11.800. Il dato comunque è destinato a salire visto che ci sono ancora venerdì e sabato per poter completare l’acquisto.

La quota dei 15.000, fissata idealmente come obiettivo per vedere una splendida cornice di pubblico, è sicuramente raggiungibile. Tutte le info per acquistare i biglietti sono fornite sul sito ufficiale della Reggina.