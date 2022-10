Reggina-Cosenza si surriscalda, attesa una super coreografia: le indicazioni dei tifosi

5 Ottobre 2022 20:38

Il gruppo ultras Diffidati Liberi chiede a tutti i tifosi la massima collaborazione, l’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni

Il derby Reggina-Cosenza si avvicina e l’ambiente amaranto si sta preparando al meglio, come solitamente avviene per le grandi occasioni. Dopo l’ottima partenza ai botteghini, anche gli ultras stanno fornendo indicazioni ai tifosi che riempiranno la Curva Sud perché verrà srotolata una super coreografia. “Per la buona riuscita” quindi, come si legge sul volantino, si dovranno rispettare i suggerimenti dei supporter.

“La riuscita di una coreografia comporta impegno e sacrifici, perciò vi chiediamo la massima collaborazione e chiunque volesse dare un contributo economico può passare direttamente dalla nostra sede oppure rivolgersi all’entrata della curva ai ragazzi con i salvadanai”, si legge nella nota. Di seguito il volantino con tutte le indicazioni.