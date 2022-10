8 Ottobre 2022 16:21

Tutto lo spettacolo della coreografia della Curva Sud del Granillo al fischio d’inizio di Reggina-Cosenza

“Curva Sud Reggina 1914”, in amaranto, su sfondo nero, e con bandierine bianche ed amaranto intorno. E’ questo tutto lo spettacolo della coreografia della Curva Sud amaranto al fischio d’inizio di Reggina-Cosenza. Gli Ultras avevano già preannunciato che per il derby odierno avrebbero organizzato e messo in mostra la spettacolare coreografia, per ricordare quella che, comunque, sarà una bellissima festa amaranto.