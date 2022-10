Reggina-Cosenza, Balata: “che gioia, ho assistito a un derby con 16 mila appassionati”

9 Ottobre 2022 16:02

Invitato dalla Reggina, Balata ha scattato qualche foto prima della gara coi Presidenti Cardona e Guarascio

Era presente anche Mauro Balata, Presidente della Lega Serie B, al match di ieri del Granillo tra Reggina e Cosenza vinto per 3-0 dagli amaranto. Invitato dalla società dello Stretto, ha scattato qualche foto prima della gara coi Presidenti Cardona e Guarascio. E poi ha commentato entusiasta: “il calcio di serie B sta cercando di dare una spinta sull’innovazione, indirizzandosi sul futuro – ha detto a margine della gara – la cosa che trovo interessante è che tutte le società sono unite e compatte nel raggiungere gli obiettivi di riforma e innovazione. Ho assistito ad un derby con sedicimila appassionati, mi riempie di gioia vedere tante persone e tante famiglie nei nostri stadi. È questo il calcio che mi piace, valori sani e grande gioia. La strada da seguire è segnata – ha concluso Balata – crescita di natura gestionale e imprenditoriale per un calcio che vive in simbiosi con i tifosi e il territorio”.