8 Ottobre 2022 10:29

Non solo Nicola Amoruso: altro ospite speciale questo pomeriggio al Granillo per Reggina-Cosenza, il Presidente Balata

Ospiti speciali questo pomeriggio al Granillo per il derby calabrese tra Reggina e Cosenza (ore 16:15). Non solo il grande ex Nicola Amoruso, compagno di Inzaghi alla Juve e amico dell’allenatore amaranto, ma anche il Presidente della Lega B Mauro Balata. Il numero uno cadetto, infatti, è stato invitato dal club dello Stretto per quella che sarà, a prescindere dal risultato, una festa di sport, come l’ha definita anche il Presidente dei rossoblu Guarascio.