Reggina-Cosenza? Serve un arbitro esperto: gara affidata all’internazionale Valeri

Per un match importante serve un arbitro importante. E poco importa che abbia diretto oltre 200 gare in A e anche diverse in Europa. Sabato c’è Reggina-Cosenza, non un match qualunque, per la Calabria calcistica ma in questo momento anche per la serie cadetta, considerando gli amaranto in cima alla classifica e i rossoblu all’ottavo posto, in zona playoff e reduci dal tris contro il “Como” al Marulla. Insomma, si respira un’aria bella e di entusiasmo, come documentato anche ieri al Sant’Agata. Senza dimenticare che si viaggia verso ottimi numeri al Granillo. Per questo, quindi, è stato deciso di affidare il match ad un arbitro importante, esperto, l’internazionale Paolo Valeri: sarà lui a dirigere la gara di sabato.

Valeri ritrova la Reggina al Granillo dopo un anno e mezzo: aveva arbitrato il match contro l’Empoli (0-3) del marzo 2021. Altro incrocio in B, un vecchissimo Reggina-Padova del 2009 (1-1), mentre in Coppa Italia è da segnalare un Reggina-Crotone del 2013 (1-0).