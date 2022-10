Reggina-Cosenza 3-0, le pagelle di StrettoWeb: a sinistra è samba sudamericana, Majer alta scuola

8 Ottobre 2022 18:16

E’ appena terminato il match del Granillo tra Reggina e Cosenza: come di consueto, al triplice fischio, le pagelle della nostra redazione

Reggina-Cosenza 3-0, derby in saccoccia e spettacolo Granillo. Le pagelle della nostra redazione.

Colombi 6 – Pronto? Quando arriva la palla? Altra partita da spettatore per il portiere amaranto, che prova invano a contattare il centralino del Granillo, ma anche lui sta vedendo la partita.

Pierozzi 7 – Inzaghi qualche settimana fa ha detto che ricorda un giovane Di Lorenzo. Lui, però, oggi fa più che altro un giovane Inzaghi: riceve in area, entra, stoppa in corsa di petto e conclude da terra.

Cionek 7 – Oggi capitano, ma non cambia niente. Non passano neanche gli spifferi.

Gagliolo 7 – Idem come sopra. Molto poco da scrivere, pagelle praticamente identiche in ogni partita. La Reggina ha preso solo 3 gol in 8 partite, basta questo per esaltare la grande forza di questa difesa.

Di Chiara 7 – Sempre meno palermitano, sempre più sudamericano. Tra Menez, Hernani e Rivas, si esalta sulla catena di sinistra e pensa bene di metterla anche da esterno per Pierozzi. Modric, sei tu?

Fabbian 6.5 – Oggi si vede meno, ma è più prezioso del solito. Tanto lavoro oscuro, niente gol, ma va bene comunque.

Majer 7.5 – No mezz’ala, ma mediano. Risultato? Va ancora meglio! Intelligenza tattica da categoria superiore per lo sloveno, che legge ogni situazione, mettendo anche una pezza ad errori dei compagni. Uomo ovunque, centrocampista completo, come ha fatto il Lecce a privarsene?

Hernani 7 – Non gioca a calcio, ma balla la samba, e con palleggiatori come Menez, Rivas, Majer, Di Chiara è tutto più semplice.

Ricci 7 – Ricci-Rivas o Callejon-Insigne? Cambio di gioco da Play Station ed è subito Napoli di Sarri. L’ala destra torna titolare e si “guadagna” la pagnotta con un cambio di gioco telecomandato e tanta corsa.

Ménez 7.5 – L’ha fatto ancora brutto? Sì, l’ha fatto ancora brutto. Signori, tutti ai piedi del mago, di Houdini. Prende palla, conclude, la nasconde, dentro il sette. Et voilà!

Rivas 7.5 – Se segna anche così… e allora ciao. La sblocca e si esalta. Rigo-gol.

All. Inzaghi 7.5 – In 4 partite ha trasformato il Granillo da stadio a fortezza. Altra partenza sprint con vantaggio immediato, altra partenza sprint nella ripresa per il raddoppio e il tris. Partite fotocopia: avversari diversi e vittime diverse. Indovina dal primo minuto Ricci, che gli regala l’assista dell’1-0, poi si affida alla tecnica dei palleggiatori.

dal 59′ Canotto 6.5 – Entra a risultato acquisito, ma si diverte sulla destra. Sfiora il poker.

dal 66′ Liotti 6 – Anche lui ha solo il compito di tenere bene in mezzo per l’ultima mezz’ora.

dal 66′ Gori 6 – Idem. Prova a trovare il gol ma non ci riesce.

dall’82- Cicerelli s.v.

dall’82 Giraudo s.v.