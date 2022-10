Reggina-Cosenza 3-0: ennesima vittima al Granillo, i Lupi cadono sotto le magie amaranto

8 Ottobre 2022 17:54

Reggina-Cosenza, tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal Granillo: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino, pagelle e ricco post partita

Magia! Oggi è, solo, magia. La Reggina fa suo il derby calabrese forse più bello, o comunque il più bello della storia recente. 3-0 e tutti a casa, di nuovo. Sudtirol, Palermo, Cittadella, Cosenza. Non cambia niente. Lupi asfaltati con tre magie, quelle di Rivas, Menez e Pierozzi. La partita. Solita Reggina, solito inizio, solito copione. Una squadra “monotona”, ma in senso buono. Sai che parte, e parte forte, sempre. E così concede tre corner casuali al Cosenza e poi fa un po’ il Napoli di Sarri: Ricci fa Callejon e apre da destra a sinistra verso Rivas-Insigne, che stoppa alla grande, si accentra e conclude di destro. Apoteosi! E’ 1-0. Nella seconda parte del primo tempo la difesa amaranto non rischia quasi nulla, va a un passo dal raddoppio in più di un’occasione ma in altrettante sbaglia l’ultimo passaggio (anche qui la solita Reggina). E nella ripresa? E nella ripresa niente, uguale pure lì. La Reggina mette la sesta e le bastano dieci minuti per raddoppiare e poi chiuderle. Sempre magie, eh, per non perdere il vizio. Prima è Menez, che riceve da 25 metri, si avvicina alla porta e dal limite la piazza, la nasconde. 2-0, tutti ai piedi di Houdini. Non contento, Di Chiara decide bene di fare il Modric della situazione e servire di esterno Pierozzi, che stoppa e conclude di prima. Delirio amaranto, con il Granillo che si scatena con la “ola” e torna in vetta insieme al Bari. Di seguito il tabellino.

Reggina-Cosenza 3-0, il tabellino

Marcatori: 9′ Rivas (R), 52′ Ménez (R), 63′ Pierozzi (R)

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara (84′ Giraudo); Fabbian, Majer, Hernani (67′ Liotti); Ricci, Ménez (66′ Gori), Rivas (83′ Cicerelli). In panchina: Ravaglia, Bouah, Camporese, Loiacono, Crisetig, Lombardi, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Cosenza (4-3-2-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Venturi, Panico (55′ Gozzi); Voca (66′ Calò), Brescianini, Vallocchia (55′ Kornvig); Brignola (55′ Martino), D’Urso (66′ Butic); Larrivey. In panchina: Marson, Meroni, Merola, Camigliano, Sidibe, Zilli, Arioli. Allenatore: Davide Dionigi.

Arbitro: Paolo Valeri di Roma 2. Assistenti: Davide Imperiale di Genova e Mattia Politi di Lecce. IV ufficiale: Giuseppe Collu di Cagliari. VAR: Daniele Paterna di Teramo. A-VAR: Damiano Margani di Latina.

Note – Spettatori 15 417, di cui 458 ospiti. Ammoniti: D’Urso (C), Butic (C). Espulsi: Martino (C). Calci d’angolo: 2-7. Recupero: 1’pt; 3′ st.

Reggina-Cosenza, cronaca testuale live

90’+3 – Finisce qui: la Reggina archivia anche la pratica Cosenza e distrugge i Lupi nel derby.

90′ – Sono 3 i minuti di recupero.

86′ – Ammonito anche Martino. Manata a Cicerelli. Valeri però va al Var ed estrare il rosso. Dura poco la partita del 27 rossoblu, che era subentrato nella ripresa. Lupi in 10 in questo finale.

82′ – Ora è solo accademia, con la Reggina che gestisce in assoluta tranquilla. Quarto cambio: standing ovation per Rivas, che lascia il posto a Cicerelli. Poi Giraudo per Di Chiara, autore del gol del 3-0.

75′ – Adesso gli animi si surriscaldano. Il Cosenza è nervoso per la sconfitta e per qualche situazione di gioco su cui Valeri ha sorvolato. Butic stende Di Chiara e l’arbitro lo ammonisce.

71′ – La Reggina sfiora il 4-0! Canotto lanciato in profondità sul filo del fuorigioco fallisce. Proteste per un possibile penalty, ma era fuorigioco.

68′ – Palo del Cosenza! Larrivey scheggia la traversa indisturbato di testa su piazzato. E’ la prima occasione dei rossoblu.

66′ – Doppio cambio per la Reggina: entrano Liotti e Gori ed escono Hernani e Menez, entrambi accolti da un’ovazione.

63′ – E SONO 3!!! SEGNA ANCHE PIEROZZI, LA REGGINA LA CONGELA! Altra magia degli amaranto, con delizioso tocco d’esterno che Di Chiara, che sorprende la difesa; sulla palla si avventa Pierozzi, che come l’Inzaghi di turno stoppa di petto in corsa e la mette da attaccante consumato. A questo punto, signori, chiudete tutto!

59′ – Primo cambio per Inzaghi: Ricci, autore dell’assist del primo gol, fa spazio a Luigi Canotto.

53′ – LA REGGINA HA RADDOPPIATOOOO!!! Ancora Jeremy Menez, ne ha fatto un altro brutto. Il 7 amaranto riceve palla dalla trequarti, affonda e tira da fuori, mettendola all’angolino. Tutti ai piedi di Houdini.

47′ – Clamorosa occasione fallita dalla Reggina, che sfonda con Rivas e Menez ma non riesce a concludere.

46′ – Comincia la ripresa di Reggina-Cosenza: ora la squadra di Inzaghi attaccherà verso la Curva Nord. Nessun cambio.

SECONDO TEMPO

45’+1 – Finisce il primo tempo: Reggina-Cosenza 1-0, amaranto meritatamente avanti,

45′ – 1 minuto di recupero assegnato dall’arbitro.

41′ – Majer da fuori, para Matosevic. Il centrocampista sloveno, oggi in mediana, è praticamente ovunque.

40′ – Fabbian dal limite, palla alta. Ottimo intercetto di Ricci e contropiede, ma l’ala destra amaranto perde l’attimo, serve Fabbian ma questi conclude alto.

33′ – Cionek su corner di testa, blocca Matosevic.

32′ – Reggina a un passo dal raddoppio! Di Chiara recupera il pallone in mezzo al campo, affonda, non vede nessuno dentro e prova il tiro dalla trequarti: il portiere smanaccia e la palla va in corner, a un passo dal palo.

25′ – Rientra Gagliolo e il gioco riprende.

24′ – Scontro di gioco Larrivey-Gagliolo, ha la peggio il difensore amaranto, che resta a terra. Entrano in campo i soccorsi.

21′ – Gagliolo ci prova da fuori al termine di una lunga azione insistita amaranto, ma il pallone finisce fuori. La Reggina fa calcio champagne, adesso, tranquilla e spinta da uno stadio intero. Tanta qualità tra Menez, Hernani, Rivas, Di Chiara, Majer.

17′ – La Reggina continua a fare la partita, non abbassando il baricentro e costruendo alla grande su entrambe le fasce con la spinta costante dei terzini e i movimenti di Menez, Hernani e Fabbian.

15′ – Primo giallo del match: D’Urso atterra malamente Ricci, che aveva recuperato il pallone.

12′ – Rivas scatenato dopo il gol: si guadagna un corner e sulla ribattuta conclude ancora verso la porta.

10′ – REGGINA IN VANTAGGIOOOO!!! MAGIAAAA DI RIVASSSS!! La Reggina esce alla grande dal pressing, manovra da sinistra a destra, poi la palla arriva a Ricci che cambia magistralmente campo verso Rivas, il quale punta, si accentra e batte il portiere di destro. Magia!

6′ – Terzo corner di fila per il Cosenza, la Reggina non riesce a uscire.

5′ – Primo corner della sfida: è per il Cosenza, che si affaccia per la prima volta dalle parti di Colombi.

1′ – Partiti! Comincia il derby Reggina-Cosenza!

PRIMO TEMPO

Reggina-Cosenza prepartita

ore 15.51 – Nicola Amoruso entra nel terreno di gioco del Granillo e l’accoglienza è da brividi: l’ex attaccante fa il suo ingresso con la voce in sottofondo di Rocco Musolino in una vecchia registrazione di uno dei suoi tanti gol, poi l’attaccante si avvicina alla Sud, che gli canta il coro con cui è entrato nella storia amaranto: “e se tira Amoruso è gol!”.

ore 15:49 – E’ arrivato anche il Sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che prende posto nella Tribuna Vip.

ore 15:37 – Entra in campo la Reggina, accolta dall’annuncio dello speaker, dal boato del pubblico e dalla musica. Che carica al Granillo!

ore 15:30 – Vivacissimo prepartita al Granillo, che comincia già a riempirsi a tre quarti d’ora dall’inizio. Ad intrattenere la fase precedente al fischio d’inizio, l’esibizione di ballo di un gruppo di danza, ora all’uscita del tunnel in attesa che le squadre entrino in campo per il riscaldamento. Nel frattempo, Curva Sud già quasi tutta piena. Ricordiamo che è sold out già da due giorni.

Reggina-Cosenza, le formazioni ufficiali

Pippo Inzaghi sorprende. Aveva confessato alla vigilia di avere più di un dubbio di formazione, ma si pensava potesse essere pre-tattica, come a Modena. E invece no. Il tecnico amaranto getta nella mischia Hernani al posto di Crisetig, con Majer al centro. Davanti, invece, Ricci riprende il posto di Canotto a destra, con Rivas di nuovo dal primo minuto dall’altro lato. Dionigi invece conferma il 4-3-2-1 con Larrivey prima punta.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Ricci, Ménez, Rivas. In panchina: Ravaglia, Bouah, Camporese, Giraudo, Liotti, Loiacono, Crisetig, Lombardi, Canotto, Cicerelli, Gori, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Cosenza (4-3-2-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Venturi, Panico; Voca, Brescianini, Vallocchia; Brignola, D’Urso; Larrivey. In panchina: Marson, Calò, Kornvig, Meroni, Merola, Camigliano, Gozzi, Martino, Sidibe, Butic, Zilli, Arioli. Allenatore: Davide Dionigi.

Arbitro: Paolo Valeri di Roma 2. Assistenti: Davide Imperiale di Genova e Mattia Politi di Lecce. IV ufficiale: Giuseppe Collu di Cagliari. VAR: Daniele Paterna di Teramo. A-VAR: Damiano Margani di Latina.