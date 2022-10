Reggina, nasce il coro “Pippo is on fire”. E Inzaghi canta col piccolo Edo in Via Marina | VIDEO

9 Ottobre 2022 13:52

Nuovo coro della Curva Sud a Inzaghi: “Pippo is on fire”. Lui ringrazia e canta in Via Marina col piccolo Edo

“Tutto molto bello”, direbbe Bruno Pizzul. E Bruno Pizzul, di gare in Nazionale di Pippo Inzaghi, ne ha commentate. E’ tutto troppo bello, in questo momento, in casa Reggina. C’è una squadra che vola, che vince e convince, che al Granillo miete vittime, che guarda tutti dall’alto e che fa esaltare uno che, in realtà, di queste cose ci vive. In pochi mesi (anzi era già bastata qualche settimana) mister Inzaghi è già Re a Reggio Calabria, città che si infiamma subito e che gli ha già regalato un coro (roba non da tutti). E così è subito “Pippo is on fire”, nato dal più famoso “Pioli is on fire” cantato dagli Ultras del Milan al proprio tecnico. Ieri al Granillo la Curva Sud gli ha riservato questo coro. Inzaghi ringrazia e salta, canta insieme a loro. “Ancora, ancora”, il video che lo immortala a fine gara.

Ma “non tifo per gli squadroni” non lo ha cantato solo al Granillo ieri, mister Inzaghi, bensì anche oggi, in una tranquillissima e dolcissima passeggiata domenicale post derby. Papà Inzaghi è in Via Marina, porta a passeggio il piccolo Edo in passeggino, gli affida una bandierina amaranto e comincia a cantare insieme a lui “amaranto alèèè”. Ripetiamo, come fatto in un articolo di qualche ora fa: chi lo avrebbe mai detto, 3 mesi fa? Più che altro, come qualcuno ha scritto sempre sui social, taggando nelle Instagram Stories, è ormai (già) affetto da “regginite acuta”. E non c’è cura. Di seguito i due video.