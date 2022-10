Reggina, Cardona: “su 10 partite, meno bene solo 65 minuti”. Poi svela: “sono stato alle premiazioni di Serie A…”

19 Ottobre 2022 22:09

Il Presidente della Reggina Marcello Cardona è intervenuto a margine dell’evento di inaugurazione della stagione sportiva delle PGS Calabria

“Vi do una chicca che dicevo a Canotto poco fa in macchina: noi abbiamo giocato ufficialmente 1000 minuti, 10 partite tra Campionato e Coppa Italia; e di questi 1000 minuti abbiamo giocato meno bene 65 minuti, ci metto il secondo tempo di Parma e 10 minuti forse a Modena. Siamo contenti, siamo felicissimi. Lunedì sono stato alle premiazioni delle migliori squadre e dei migliori giocatori di Serie A, ci riconoscono come un’entità e una società importante. Lo dobbiamo al tecnico, alla società, ai tifosi. Guardiamo avanti con grande serenità”. Lo ha detto il Presidente della Reggina Marcello Cardona a margine dell’evento di inaugurazione della stagione sportiva delle PGS Calabria. Di seguito il video con il suo intervento.