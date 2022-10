Prossimo avversario Reggina, ancora caos a Perugia: va via anche il DS, sciolte le riserve sull’allenatore

17 Ottobre 2022 16:15

Alle dimissioni di Baldini ieri, in casa Perugia, fa seguito l’esonero del DS Giannitti. E in panchina torna Castori

C’è ancora caos a Perugia, il giorno dopo le inaspettate e clamorose dimissioni annunciate da mister Baldini in seguito alla sconfitta interna contro il Sudtirol. Scossoni in società, tra scelta del successore in panchina e futuro in bilico di alcune figure dirigenziali. Oltre all’ormai ex tecnico, che ha già salutato, il club umbro ha infatti deciso di esonerare il direttore sportivo, Marco Giannitti, come si legge in una nota ufficiale. Sul fronte allenatore, invece, manca solo l’annuncio per il ritorno di Fabrizio Castori, sollevato dall’incarico qualche settimana fa ma ancora sotto contratto.

Sarà lui a guidare nuovamente i biancorossi al Granillo, sabato. La Reggina, dopo lo stop a Parma, rende visita in casa al Perugia con l’opportunità di tornare a far punti, senza cadere nella trappola dell’avversario in difficoltà ma anzi dimostrando che al “Tardini” è stato solo un incidente di percorso e confermando la forza all’interno del “fortino Granillo”.